AYET: Korkunç bir ses, güneş doğarken onları [Lût kavmini] yakalayıverdi. O beldenin altını üstüne getirdik ve üzerlerine ateşte pişirilmiş taşlar yağdırdık. Hicr Suresi: 73-74 HADİS: Misvak kullanılarak kılınan bir namaz, misvak kullanılmaksızın kılınan yetmiş namazdan daha faziletlidir. Camiü’s-Sağir, No: 2508

