"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Nurdan Katreler

17 Ağustos 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

سزه قطعيًا و چوق أماره‌لرله و قطعى قناعتمله بيان ايدييورم كه، گله‌جك ياقين بر زمانده، بو وطن، بو ملّت و بو مملكتده‌كى حكومت، عالمِ إسلامه و دنيايه قارشى غايت شدّتله رسالهِٔ نور گبى أثرلره محتاج اولاجق...

Nurdan Katreler

Size kat’iyen ve çok emarelerle ve kat’î kanaatimle beyan ediyorum ki, gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i İslâm’a ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak...

Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 108

