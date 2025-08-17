Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سزه قطعيًا و چوق أماره‌لرله و قطعى قناعتمله بيان ايدييورم كه، گله‌جك ياقين بر زمانده، بو وطن، بو ملّت و بو مملكتده‌كى حكومت، عالمِ إسلامه و دنيايه قارشى غايت شدّتله رسالهِٔ نور گبى أثرلره محتاج اولاجق... Nurdan Katreler Size kat’iyen ve çok emarelerle ve kat’î kanaatimle beyan ediyorum ki, gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i İslâm’a ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak... Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 108

