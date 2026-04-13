İnanalım mı?

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayarak, “Özellikle evlerimizde kullandığımız doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltmaya başladık. Bu sene 2026 önemli bir yıl. İnşallah bunu iki katına çıkaracağız. 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağız. 2028’de 4 katına çıkaracağız. Yaklaşık 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi gazımızla Karadeniz’den karşılar hale geleceğiz” dedi.

AA

