Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yoksa onlar yeryüzünden birtakım ilâhlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler? Enbiyâ Suresi: 21 HADİS: Nice komşular vardır ki Kıyamet Günü komşusunun yakasına yapışacak ve şöyle diyecektir: “Ya Rabbi, bu yüzüme kapısını kapadı. İyiliğini benden esirgedi.” Camiü’s-Sağir, No: 3047

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