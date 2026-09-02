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Guterres: Son derece endişeliyiz

02 Eylül 2026, Çarşamba 21:32
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan karşılıklı saldırılardan “son derece endişe” duyduğunu bildirdi. BM, taraflara askerî eylemleri derhal durdurma ve gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Guterres’in gelişmelerden ciddi kaygı duyduğunu söyledi.

Guterres’ten ABD-İran saldırılarına kınama

Dujarric, “Genel Sekreterin ABD ile İran arasında gece yeniden başlayan karşılıklı ateş açılmasından son derece endişe duyduğunu söyleyebilirim” dedi. Guterres’in İran’daki sivil kayıplara ilişkin haberlerden de derin kaygı duyduğunu belirten Dujarric, şu ifadeleri kullandı: “Genel Sekreter, sivillere yönelik tüm saldırıları kınamaktadır. Tüm taraflara, ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı duymaları gerektiğini hatırlatmaktadır.”

Askerî eylemler derhal durdurulsun

Bölgedeki ülkelerin yanı sıra hava sahası ve kritik denizcilik rotalarının da gerilimden ağır şekilde etkilendiğine dikkat çeken Dujarric, Guterres’in askeri eylemlerin derhal durdurulması çağrısını yinelediğini aktardı. BM Genel Sekreteri ayrıca tarafların gerilimi daha da tırmandıracak söylemlerden kaçınmasını istedi.

Yıkıcı sonuçlar doğurabilir

Dujarric, daha fazla tırmanışın siviller, bölge ülkeleri ve daha geniş bir coğrafya için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. “Zaten birçok insani krizle karşı karşıya olan bir bölgede, insani yardım operasyonlarının zaten aşırı yük altında ve yetersiz fonlandığı bir dönemde, durumun daha da kötüleşme riski bulunmaktadır” dedi.

 

 

 

AA

Etiketler: Guterres, BM, ABD, İran, kınama, Dujarric
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