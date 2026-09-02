Trump, Venezuela'nın seçime hazır olmadığını söyledi

Venezuela'yı diktatörlükten kurtardıklarını söyleyen ABD Trump, bununla birlikte ülkenin henüz seçime hazır olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın seçimlere "henüz hazır olmadığını" belirterek, ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

RODRİGUEZ'E ÖVGÜ

Washington'un neden Caracas'tan kesin bir seçim tarihi belirlemesini talep etmediği sorulan Trump, "Sadece henüz hazır olduklarını düşünmüyorum. Bu, onlar için çok yeni bir durum." değerlendirmesini yaptı. "Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümetle çok iyi anlaşıyoruz." diyen Trump, Venezuela'daki Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i överek, onun "çok iyi bir iş çıkardığını" ve "son derece saygı gördüğünü" söyledi.

Rodriguez'in de seçimlerin yapılmasını istediğini ancak henüz ülkenin buna tam olarak hazır olmadığını vurgulayan Trump, "Ancak yakında bunu yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.