Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نور [...] بو زمانده بر معجزهِٔ قرآنيه و بو وطن و ملّت ايچون بر وسيلهِٔ دفعِ بلا[در]... Nurdan Katreler Risale-i Nur [...] bu zamanda bir mu’cize-i Kur’âniye ve bu vatan ve millet için bir vesile-i def-i belâ[dır]. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 508

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