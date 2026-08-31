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31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

31 Ağustos 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz hakkı bâtılın üzerine öyle bir çarparız ki, onun beynini parçalar; bâtıl da yok olup gider. Size gelince, Allah’a yakıştırdığınız şeyler yüzünden vay halinize!

Enbiyâ Suresi: 18

HADİS:

Dikenden üzüm toplanamayacağı gibi kötüler de iyilik yapamazlar. İyilik ve kötülük iki ayrı yoldur. Hangisini tutarsanız sonuna varırsınız.

Camiü’s-Sağir, No: 3044

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