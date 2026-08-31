31 Ağustos 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz hakkı bâtılın üzerine öyle bir çarparız ki, onun beynini parçalar; bâtıl da yok olup gider. Size gelince, Allah’a yakıştırdığınız şeyler yüzünden vay halinize!
Enbiyâ Suresi: 18
HADİS:
Dikenden üzüm toplanamayacağı gibi kötüler de iyilik yapamazlar. İyilik ve kötülük iki ayrı yoldur. Hangisini tutarsanız sonuna varırsınız.
Camiü’s-Sağir, No: 3044
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