İhmallerin hesabı sorulsun

Girne-Taşucu hattındaki facianın ardından, ihmallerin bütün yönleriyle araştırılması ve sorumluların hesap vermesi isteniyor.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Girne-Taşucu seferini yapan ve 259 yolcu ile 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu geminin alabora olması sonucu yaşanan faciaya ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütülmesi ve ihmali bulunanların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Standartlara uygun onarım yaptırılmamış

Girne-Taşucu seferini yapan geminin alabora olmasını endişeyle takip ettiğini belirten Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Ekmen, “Haberlerde ve sosyal medyada Filo Jet adındaki gemiyle ilgili çeşitli bilgiler yazıldı. 2016 yılında Taşucu’nda karaya oturduğu biliniyor ve o dönem gemi sahipleri malî sebeplerden dolayı standartlara uygun onarımı yaptırmamışlar. Tabiat olayından ziyade; gemiyle ilgili teknik donanımın yetersizliği, güvenlik protokollerinin ihlalleri ve yolcuların beyanatına göre ilk sızmaya başladığı anda gemi yönetiminin bu sızmayı ciddiye almaması gibi bir fotoğraf var." dedi.

Ucuz ölümlerin ülkesi olmamalıyız

Ekmen, "Mürettebatın içeri dolan su için ‘7 dakikaya geçer’ şeklinde bir söylemi bulunuyor ve yolculara acil çıkış yönlendirilmesi yapılmamış. 8 kişi tutuklandı ancak bu, 26 kişinin ve ailelerinin acısını dindirecek bir durum değil. Bürokratik ihmaller ve arka planda birtakım imtiyaz ilişkileri varsa bütün boyutuyla ortaya çıkartılması gerekir. Bu hat bugüne kadar güvenli bir hat olarak kabul ediliyordu ancak yaşanan olay herkeste bir tedirginlik oluşturacaktır. Bu kadar kolay ve ucuz ölümlerin ülkesi olmamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

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Kaptan, suçlamaları reddetti

Katliam gibi kazanın ardından yargı süreci başlatıldı. Gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında gemi kaptanı Mustafa Öz'ün de bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise serbest bırakıldı. Gemi Kaptanı Mustafa Öz ve mürettebat hakimlikteki ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Kaptan, "Kaza teknik bir arızadan değil, sert dalgalardan kaynaklandı. Dalga darbesiyle geminin ön kısmı koptu ve alabora bu kırılmayla başladı" iddiasında bulundu. Mağdur yolcular ise tahliye sırasında acil çıkış kapılarının kilitli olduğunu ve mürettebat ile kaptanın gemiyi erkenden terk ettiğini öne sürdü.

40 dakikalık sefer için imal edilmiş

NTV yayınına katılan Uzak Yol Kaptanı Can Kıygı, geminin geçmişi, sefer sırasındaki ihmaller ve olay sırasında kaydedilen görüntüler üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Kıygı, geminin 2000 yılında Karayipler'de 40 dakikalık bir seferde kullanılmak için imal edildiğini anlattı. Kaptan Kıygı, teknede pervane olmadığını bunun yerine su jeti kullanıldığını söyledi. Filo Jet isimli teknedeki en önemli ayrıntının, yapıldığı malzeme olduğuna işaret eden Kıygı, "Kompozit malzemeden yapılmış bir tekne. Bu bir zamandan sonra kansere yol açabilen, kılcal ve büyük çatlaklara sebep olabilen bir durum." ifadelerini kullandı.