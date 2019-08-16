Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالۀِ نور، شمسِ قرآنيه‌نڭ ضياسنده‌كى ألوانِ سبعه‌يى و او گونشده‌كى رنك رنك، چشيد چشيد يدى نورى بردن آيينه‌سنده تمثّل ايتديرييور. Nurdan Katreler Risale-i Nur, şems-i Kur’âniyenin ziyasındaki elvan-ı seb’ayı ve o güneşteki renk renk, çeşit çeşit yedi nuru birden âyinesinde temessül ettiriyor. Lem'alar, s. 438

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