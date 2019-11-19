Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتڭ سوزولمش أڭ صافى خلاصه‌سى اولان شعور و عقل و أڭ لطيف و ثابت جوهرى اولان روح، بو كُرۀِ أرضده غايت كثرتلى بر صورتده خلق اولونويور. Nurdan Katreler Hayatın süzülmüş en safî hülâsası olan şuur ve akıl ve en latif ve sabit cevheri olan ruh, bu küre-i arzda gayet kesretli bir surette halk olunuyor. Lem'alar, s.635

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