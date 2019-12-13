Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر طبيعت بر صنعتِ إلٰهيه‌در، صانع اولماز؛ بر كتابتِ ربّانيه‌در، كاتب اولماز؛ بر نقشدر، نقّاش اولاماز؛ بر دفتردر، دفتردار اولماز. Nurdan Katreler Tabiat bir sanat-ı İlâhiyedir, sâni' olmaz; bir kitab-ı Rabbaniyedir, kâtip olmaz; bir nakıştır, nakkaş olamaz; bir defterdir, defterdar olmaz. Lem’alar, s. 643

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