Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صانعِ ذو الجمالڭ كندى ذاتِ أقدسنه لايق اويله حدسز بر حسن و جمالى وار كه، بر گولگه‌سى بتون موجوداتى باشدن باشه گوزللشديرمش. Nurdan Katreler Sâni-i Zülcemal’in kendi Zat-ı Akdes’ine lâyık öyle hadsiz bir hüsn ü cemali var ki, bir gölgesi bütün mevcudatı baştan başa güzelleştirmiş. Şuâlar, s. 91

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