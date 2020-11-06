Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عنايتلر، رحمتلر، پردهِٔ غيب آرقه‌سنده بر ذاتِ رحمٰنِ رحيمڭ بولونديغنى سونمه‌مش عقللره، ئولمه‌مش قلبلره گوسترر. Nurdan Katreler İnayetler, rahmetler, perde-i gayb arkasında bir Zat-ı Rahman-ı Rahîm’in bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere gösterir. Şuâlar, s. 212

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