Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قوّهِٔ عقليه، حدِّ وَسَط اولان حكمتى و قولاى، فائده‌لى إستقامتى غائب ايتسه، إفراط ويا تفريطله مضر بر جربزه‌يه و بلالى بر بلاهته دوشر. Nurdan Katreler Kuvve-i akliye, hadd-i vasat olan hikmeti ve kolay, faydalı istikameti kaybetse, ifrat veya tefritle muzır bir cerbezeye ve belâlı bir belâhate düşer. Şualar, s. 536

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