Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قوّهِٔ شهويه، سلامتلى إستقامتى و عفّتى ضايع ايتسه، إفراطله مصيبتلى، رذالتلى فجوره، فحشه و تفريطله خُموده، يعنى نعمتلرده‌كى ذوق و لذّتدن محروميته دوشر. Nurdan Katreler Kuvve-i şeheviye, selâmetli istikameti ve iffeti zayi etse, ifratla musibetli, rezaletli fücura, fuhşa ve tefritle humuda, yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrumiyete düşer. Şuâlar, s. 536

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