Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر باشه گلن مصيبتلر و حتّى دنيانڭ أجلى اولان قيامت پردهِٔ غيبده مرحمةً بيراقيلمش. Nurdan Katreler Başa gelen musibetler ve hatta dünyanın eceli olan kıyamet perde-i gaybda merhameten bırakılmış. Şuâlar, s. 563

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