Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نعمتلر، منعمِ كريمڭ تعهّدى آلتنده‌در. سنڭ ايشڭ، اونڭ سفرهِٔ إحسانندن يه‌يوب ايچمكله شكر ايتمكدر. Nurdan Katreler Nimetler, Mün’im-i Kerîm’in taahhüdü altındadır. Senin işin, Onun sofra-i ihsanından yiyip içmekle şükretmektir. Mesnevî-i Nuriye, s. 109

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