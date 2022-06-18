Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دنيايى كسبًا دگل، قلبًا ترك ايتمك لازمدر. Nurdan Katreler Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lâzımdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 111

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