01 Ağustos 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
إنسان كوچكلگيله، ضعفيتيله برابر خارقه تصرّفاتِ عجيبهسيله أشرفِ مخلوقات عنواننى آلمشدر.
Nurdan Katreler
İnsan küçüklüğüyle, zaafiyetiyle beraber harika tasarrufat-ı acîbesiyle eşref-i mahlûkat ünvanını almıştır.
Mesnevî-i Nuriye, s. 123
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