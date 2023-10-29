Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر شيئڭ ضررى منفعتنه غلبه ايدرسه، او شى منسوخ و غيرِ معتبر اولور؛ مصلحت، او شيئى ترك ايتمكده اولور. Nurdan Katreler Bir şeyin zararı menfaatine galebe ederse, o şey mensuh ve gayr-i muteber olur; maslahat, o şeyi terk etmekte olur. İşaratü'l-İcaz, s. 114

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