TRT Genel Müdürü: Dakika dakika vermek zorundayım

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, TRT yayınlarında muhalefete yer verilmemesine dair eleştirilere, “Devlet televizyonu olarak ben Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı sıfatı ile yaptığı konuşmaları, etkinlikleri, projeleri, her türlü sözünü dakika dakika veririm, vermek zorundayım” diyerek cevap verdi.

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