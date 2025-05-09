TRT Genel Müdürü: Dakika dakika vermek zorundayım

09 Mayıs 2025, Cuma
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, TRT yayınlarında muhalefete yer verilmemesine dair eleştirilere, “Devlet televizyonu olarak ben Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı sıfatı ile yaptığı konuşmaları, etkinlikleri, projeleri, her türlü sözünü dakika dakika veririm, vermek zorundayım” diyerek cevap verdi.
TRT’ye yakışan nedir?
TRT Milletindir, tarafsız olmalıdır
Muhalefetten TRT’ye tepki
İYİ Partili Erhan Usta ise “Genel Müdür yapılan bu haksızlığı çok güzel içine sindirmiş, söyleyecek bir şey yok” diye konuştu.
AA
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