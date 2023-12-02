Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عبادتله، وجدانى و عقلى اولان ايمانى حكملر تربيه و تقويه ايديلمزسه، أثرلرى و تأثيرلرى ضعيف قالير. Nurdan Katreler İbadetle, vicdânî ve aklî olan imânî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. İşaratü'l-İcaz, s. 165

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