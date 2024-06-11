Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أهلِ قلب ايچون بعضًا سكوت دخى بر قونوشمقدر. Nurdan Katreler Ehl-i kalp için bazen sükût dahi bir konuşmaktır. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 356

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