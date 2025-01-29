Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو بوشلق نهايتسز فضاده هر شى ايله علاقه‌دار اولان إنسان ايچون حقيقى تسلّي‌يى و إستناد وإستمداد نقطه‌لرينى يالڭز قرآن ويرييور. Nurdan Katreler Bu boşluk nihayetsiz fezada her şeyle alâkadar olan insan için hakikî teselliyi ve istinad ve istimdad noktalarını yalnız Kur’ân veriyor. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2024, s. 223

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