"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

“Bana Tılsımlar’ı gönder!”

M. Said ZEKİ
19 Aralık 2022, Pazartesi
Soruşturma, telefonda söylediği ‘bana Tılsımları gönder’ cümlesinin teknik takibe takılmasıyla başladı.. Ona ‘akşam sohbete gel, orada alırsın’ denilmişti.

Sohbete gitmek için kapıdan çıkınca, görevliler onu alıp doğru karakola götürdüler. Zavallı Abdullah amca, sohbetin karakolda olacağını nereden bilebilirdi ki!..

***

Kendi halinde, halim selim bir adamdı Abdullah amca. Yaşını soranlara, -Hz. Peygamberin (asm) 63 yaşında vefatından kinaye- “haddi aştık evladım” derdi. Bu güne kadar karakolla, adliye ile işi olmamıştı.

İnsanın yolculuğu devam ettiği sürece, önüne yeni duraklar hep çıkıyordu ve çıkacaktı. Şimdiki durağı ise karakoldu. Nezarethanede uzun süre kaldıktan sonra sorguya aldılar. Orada ‘bana tılsımları gönder’ demekle şifreli mesaj gönderdiğini(!) ve örgüt üyesi(!) olmakla suçlandığını öğrendi! ‘Sohbet’ de şifreyle örgüt toplantısı anlamına geliyormuş!..

***

Dilinin döndüğü kadar anlatmaya çalıştı: “Gazetedeki Tılsımlar Mecmuası’nın ilanını görmüştü. Kitapçı bir dostuna telefon edip istemiş, dostu da akşamki sohbet toplantısına gelirse orada alabileceğini söylemişti.”

Tevafuk bu ya; tılsım, lügatlerde “sır, gizli ve kapalı mana, muamma, bilmece” gibi anlamlara geliyordu. Olay bundan ibaretti, ama sorgu uzadıkça, onun anlatması da uzadı:

“Üstad Bediüzzaman, ‘Tılsımlar Mecmuası’nda din, iman ve Kur’ân’ın içindeki yüzlerce muammâ (anlaşılması zor sır) ve tılsımlarla ilgili keşiflerden bir kısmının beyan ediyordu.

Risale-i Nur, Kur’ân ve Hadis-i Şeriflerdeki ince manaları ortaya koyarak, dinin yüzyıllar içerisinde —bazı hikmetler gereği— mana olarak kapalı kalmış, hatta tam keşfedilip anlaşılamadığı için kimilerince hücum ve inkâra da uğramış meselelerine tam bir açıklıkla izahlar getiren, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akidesini muhafaza eden muhteşem bir eser külliyatı, muazzam bir İslâm medeniyeti birikimiydi.”

Komiser ikna olmadı, fezleke hazırlayıp savcılığa gönderdi. Savcı, büyük emekler sarfederek iddianame düzenleyip Mahkemeye gönderdi.

Bereket; Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma çabuk bitti. Mahkeme başkanı, meseleyi anlamış ve Adliyenin böyle şeylerle meşgul edilmesine kızmıştı. İddia ve savunmayı dinledi ve.. Karar: Beraat!..

Savcı öfkeyle itiraz etti ama Başkan; ‘Dilerseniz temyiz edebilirsiniz Savcı bey’ dedi ve bu trajediye son verdi.

***

“Ramazan’a ait bir risaleden dolayı, hiç alakası olmayan Ramazan adındaki Atabey’li gariban köylünün Nur talebeleriyle iki ay -yanlışlık anlaşılana kadar- Eskişehir’de hapis yattığını, mazlum ve masum Ramazan Efendi’yi Bediüzzaman’ın tebessüm ederek ‘Kardaşım Ramazan, hakkını helal et’ diye teselli ettiğini” bilenler bilir.

Fakat yaklaşık 85 yıl sonra, Abdullah amcanın ‘Tılsımlar Mecmuası’ndan dolayı yargılanacağını ise, kimse bilemezdi.

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücrette gözler 20 Aralık'taki 3. toplantıda

    Korku iklimi bitecek, demokrasi gelecek

    Evdeki gündem: Geçim sıkıntısı

    TBMM, hiç olmadığı kadar etkisizleştirildi

    Yüksek kira iç göçü hızlandırdı

    1 milyonluk pazar yeniden olabilir

    AYM’nin önünde 100 bin dosya var

    Yemenlilerin zorunlu göçü sürüyor

    Filistinlilerin hakları verilmeden barış sağlanamaz

    Yurt geneline Karadeniz'den gelen soğuk hava uyarısı

    Arjantin, Fransa'yı yenerek 3. Dünya Kupası'nı kazandı

    Hatay - Kırıkhan'da 4,8 büyüklüğünde deprem

    Kiralamada %15 büyüme bekliyoruz

    Zelenskiy: Kiev'de durum kötü

    Hükümette olduğu eyalet meclislerini feshedecek

    Kuzey Kore balistik füze denemelerini sürdürüyor

    EYT belirsizliği sürüyor

    Havası en kirli üç il

    Afganistan'da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 kişi öldü, 32 kişinin yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaatlere saldırmak insafsızlık değil mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Ders dinlerken telefonla meşgul olmak
    Genel

    AYM’nin önünde 100 bin dosya var
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Boşanmalar ve aile kavgaları
    Genel

    Yüksek kira iç göçü hızlandırdı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Curcunadan selâmet sâhiline
    İlimdar Kaya

    Adam sanki ağır siklet boksör
    Yeni Asya'dan Size

    Neden Yeni Asya?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Evdeki gündem: Geçim sıkıntısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.