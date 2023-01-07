"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Hikmete bakarken sebebe takılma!

Mehmet ÇETİN
07 Ocak 2023, Cumartesi 01:38
Rabb-ül Âlemin olan Allah “Hakîm”dir, her işi sayısız ve sonsuz hikmetlidir.

Zahire takılan, esasa ulaşamaz. Küçük işle meşgul olan, büyükleri idrak edemez. İnsan bilmelidir ki, her küçük ve sıradan şeyin ardında, daha büyük, daha sırlı ve esasen daha hikmetli icraatlar yapılmaktadır. Âkıl odur ki, bunlara vakıf ola!

Yağmurun tanesi tek başına bir şey ifade etmez, bu küçücük şey, neyi ifade eder ki; bu az kazanç benim ihtiyacımı karşılamaz, bir kişiyi ıslah etmişin ne kıymeti var ki, zaten âlem bozuk; bir iyi hâdiseye bakarak ahvali bütünüyle güzelleyemezsin gibi olumsuzlamaların ne kişiye ne de cemiyete faydası yoktur. Olsa olsa; ümit kırıcı, frenleyici, vites düşürücü ve dolayısıyla neticeyi menfi yönde etkileyici olabilir.

Yıllardır umumî dertlerden biri hakkında; o şey, sanki birilerinin sorumluluğu altında imiş gibi sahiplenerek, başkalarının hatta muhalif bilinenlerin o derde hangi niyetle sahip çıkarsa çıksın çözümü noktasında yardımcı olmasına, çare aramasına destek olmanın yanı sıra iyi ve doğru değerlendirmek lâzım. Bu istikametteki gelişmelere bütüncül bakmak, küllî nazarla mütalâa edilmelidir. Nice şer bilinenlerin, netice itibariyle dolaylı olarak hayra vesile ve vasıta kılınmasındaki hikmeti anlamak gerekir.

Niyet, kişinin amelini bağlar, neticeyi değil. Zira netice Allah’a ait bir keyfiyet olurken, kul sebebe bakar. Allah’ın bir sıfatı olan “Hakîm” gereği her şey, bir sebeb ile yaratılıyor, o hâlde o sebep ile hâsıl olan hikmeti araştırmak, tecelli ile tezahür eden kaderi okumak da kula düşer.

Sebeble, haddinden fazla meşgul olan, neticeyi uzaklaştırır, belki de ulaşılamaz, uzlaşılamaz hâle getirir. Milletin menfaatine bir hayır ve fayda nereden gelirse gelsin, dikkatli olup hikmetle değerlendirmek gerekir.

Başkası, bize gelene sebep olurken; bizde, başkasına gidene sebep oluyoruz. Bu, bir nevi yardımlaşmadır. “İşte burada köprü olan sebeptir.”, dememizdeki maksad şudur: Vesile ve vasıtanın da üzerine çıkarak, onları sebep olarak kullanan; daha kuşatıcı, daha yardım edici, daha şefkatli olup onun da üzerindeki hikmeti ve onunla kendini tanıttırmak isteyen bilinmeli ve anlaşılmalıdır.

Zahirî sebebe takılınca hakiki sebeb anlaşılmaz, demiştik. Müsebbibü’l-Esbab vasfıyla sebeplerin sebebi olan Allah, eşya ve hâdise üzerinde esma ve sıfatını hikmetle tecelli ettirmektedir. Sebebi vasıta etmek, hikmet ile sırlamak, irade ile beyan edip, kudretle yaratmak; muhit ve kuşatıcı ilmi gösterir. Bütün zamanları da içerisine alarak onlardan daha engin keyfiyetleriyle ezeliyetini ifade eder.

İnsan, ayağının birini eşya ve hâdisedeki hikmetli aynaları tefekkür ve tetkik için kullanırken diğerini de onların tevhid merkezinde yer alması için sabit kadem tutmalıdır. Pergelin bir ayağı merkezde tutulursa, daire çizimi başarılı olur.

Seyyah ayak, hikmet araştırmasında; sebebe yeri ve makamı kadar kıymet vermelidir, haddi aşmamalıdır. Sebeb, hikmete vesile olurken derman, eğer o sebep maksad edilirse derd olur.

Okunma Sayısı: 24
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur iş bırakacak

    6’lı masa başörtüsü ile ilgili anayasa teklifi hazırlayacak

    AKP seçim hesabını ikinci tura göre yapıyor

    Kilauea Yanardağı'nda yeniden faaliyet gözlemlendi

    Belçika'daki ''Ryanair'' greviyle 100'den fazla sefer iptal edildi

    "Muhammed" ismi Hollanda’da en çok tercih edilen 2. isim oldu

    'Bilgisayar korsanları milyonlarca Twitter kullanıcısının verilerini ele geçirdi'

    Meteoroloji'den Rize'ye ve Artvin'e yoğun kar yağışı uyarısı

    320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı e-Devlet başvurusuyla silindi

    Derbiye doğru Fenerbahçe ve Galatasaray'ın artıları ve esksileri

    Hac başvurularına ilişkin süreç nasıl işleyecek?

    e-Devlet'te askerlikle ilgili tüm işlemler yakında halledilebilecek

    TÜİK: 20 yıllık enflasyon % 1122

    O şimdi Müdür

    Kapadokya’ya ziyaretçi rekoru

    Altılı Masa'nın 10. toplantısı 9.5 saat sürdü - Ortak açıklama yapıldı

    Rusya ile Ukrayna arasında ''ateşkes'' tartışması: ''İkiyüzlülüğünüzü kendinize saklayın'2

    Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık

    Kuraklık tarımı vuracak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Lozan’daki gizli pazarlıklar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve ümit arayan seçmen
    Faruk ÇAKIR

    Dün tutmayan hedefler bugün tutar mı?
    Cevher İLHAN

    İnsafsızca ekonomik cendere
    Ali FERŞADOĞLU

    Meşrutiyet dört mezhebe dayanır
    Mehmet ÇETİN

    Hikmete bakarken sebebe takılma!
    Yaşar Olğun

    Ebedî hayat anahtarı: Namaz
    H. Muharrem OKUR

    2022 yılında Medrese-i Yusufiye hizmetleri
    Ali HAKKOYMAZ

    Yakamdan düş!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.