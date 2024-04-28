Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ayetlerimizi yalanlayanları ise, bilmedikleri bir yönden, yavaş yavaş helâke yaklaştıracağız. A’raf Suresi: 182 HADİS: Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yemeğin bereketine vesiledir. Camiü’s-Sağir, No: 1704

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