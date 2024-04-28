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28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

28 Nisan 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ayetlerimizi yalanlayanları ise, bilmedikleri bir yönden, yavaş yavaş helâke yaklaştıracağız.

A’raf Suresi: 182

HADİS:

Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yemeğin bereketine vesiledir.

Camiü’s-Sağir, No: 1704

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