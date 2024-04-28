"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Birbiriyle şâkirâne iftihar etmek

Sami CEBECİ
28 Nisan 2024, Pazar
Sosyal bir varlık olması itibariyle toplu bir hayat yaşayan insanlar, cemiyet hayatı içinde ferdi ve ortak problemleri de yaşamak durumunda kalırlar.

Diğer canlılar gibi istidat ve kabiliyetlerine fıtri bir sınır konulmayan insan, itidal ve istikametini kaybettiği zaman, nihayetsiz bir şer, tahrip ve zulme sebep olabilir. Onun için ayet-i kerimelerde insan çok zalim ve çok cahil olarak vasıflandırılır.

Kur’an-ı Kerim’in terbiyesi altına giren ve İslâm ahlâkıyla ahlâklanan fertlerin akıl, gadap ve şehvet kuvveleri hadd-i vasat olan istikamet üzerindedir. O kuvvelerin ifratve tefrit mertebelerinden uzaktır. Şeriat-ı İslâmiye ve Sünnet-i Seniye düsturları onların şaşmaz pusulasıdır.

Genel kavram itibariyle her ne kadar bu böyle ise de, tatbikata bakıldığı zaman olmaması gereken bazı olumsuz hallerin olduğu, itidal ve istikametin dışına çıkılarak hem kendisini hem de içinde bulunduğu topluluğu üzdüğü görülür. Ancak, hakperest ve insaflı olan müminler yaptığı hatayı anlayarak çabuk istiğfar ve elinden geldiği kadar o hatayı telâfi eder. 

Resmi olarak organize olmamış en güçlü sivil toplum kuruluşları, şüphesiz Allah rızasını esas alan ve İslâm dininin yaşanmasına ve yayılmasına çalışan hizmet gruplarıdır. Cemaat ruhu ve şuuru onlarda en yüksek düzeydedir. Cemaatleşme, her bir ferdi o cemaat kadar güçlü kılar. Bu hakikati ifade için Bediüzzaman Hazretleri: “Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi daha metin ve daha kavidir” der.

Ancak bütün bu özellikleri ve faydalı vasıflarına rağmen, her insanda bulunan rekabet, kıskançlık, haset, emsaline üstün gelmek, insanların nazarında en önde görünmek gibi, Allah’ın rızasına uygun gelmeyen olumsuz duyguları kontrol edememekten dolayı, önce kişinin kendi âlemi bozulur ve zamanla dâhil olduğu cemaatin düzenini de olumsuz etkiler. Sonunda her şey yoluna girer, fakat o zamana kadar da bir hayli zarar verilmiş olur.

Risale-i Nur’dan İslâm terbiyesini alan cemaatlere gelince, onların elindeki şaşmaz ölçü ve prensipler, her türlü olumsuz duyguları törpüler ve ıslah eder. Hakiki ihlâs onların vazgeçilmez mihenk taşıdır. Allah’ın rızasının ihlâs ile kazanıldığı, fazla muvaffakiyet ve taraftarların çokluğu ölçü olmadığı bildikleri önemli hakikatlerdir. 

Nur Talebeleri, birbirlerinin kusurlarını araştırıp tenkit kapısını açmazlar. Tefâni denilen birbirlerinde fâni olmak prensibiyle, diğer kardeşinin varlığı ve fazla meziyetleriyle şâkirâne iftihar ederler. “Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak gibidir.” Prensibinden hareketle, daha kuvvetli omuzların altına girmesiyle, kıskanmak şöyle dursun bilakis memnun olurlar.

Kendi şahıslarını ön plana çıkarmak yerine, şahs-ı maneviyi ehl-i imana gösterirler. Bediüzzaman Hazretlerinin şu kısa ikazını her zaman nazara alırlar: “Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvel, âhir tavsiyemiz, tesânüdünüzü muhafaza, enâniyet, benlik ve rekabetten tahaffuz, itidal-i dem ve tam ihtiyattır.”

Cenab-ı Haktan, bahsi geçen düsturlar çerçevesinde hizmet ederek hayatımızı sürdürmeyi ve o yolda hayatımızı noktalamayı niyaz ediyoruz.

Okunma Sayısı: 55
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıdadaki KDV düzenlemesi mayıs başında yürürlüğe girecek

    ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde gözaltılar devam ediyor

    ''Korkmamalıyız, harekete geçmeliyiz''

    'İsrail'i destekleyen rolü nedeniyle ABD'den utanıyorum'

    Ankara’da kitap fuarı heyecanı

    Japonya - Ogasawara Adaları açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem

    İktidar faizcileri besledi

    Filistinlilerin varlığı tehlike altında

    Toplu mezarlar BM gündeminde

    Türkiye kararını vermeli

    Kapanan şirket sayısı yine arttı

    Sanayici de rahatsız

    Seçmeni AKP’yi terk ediyor

    Türkiye’den destek

    Yargıda işbirliği çağrısı

    Gazze'deki 37 milyon ton enkazın kaldırılması ''14 yıl'' sürebilir

    Hatay'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

    Aklımızla alay etme

    Gazze'ye 203 gündür yoğun saldırı altında

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Ne, “2.Karaoğlan’ı” ne, “Atatürkçüler kazandı”sı, ne, “%25 cam tavanı patlattık”ı?
    Sami CEBECİ

    Birbiriyle şâkirâne iftihar etmek
    Adnan NACİR

    Vaka-yı AKiye
    Mehmet KARA

    “Yeni” anayasa mı?
    Dr. Aytekin COŞKUN

    İslam Avrupa’da parlıyor, Bediüzzaman haklı
    Ali HAKKOYMAZ

    Hayatı yaşadığını hisset—mek - Ân diyarı (36)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Afiş israfına kim dur der?
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.