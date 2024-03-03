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3 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

İnek kemiği

Mehmet KARA
03 Mart 2024, Pazar
''Açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtmıyor” diye çokça eleştirilen TÜİK yarın “resmî” enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Son yıllarda Enflasyon Araştırma Grubu da (ENAG) enflasyon rakamlarını açıklıyor. Sokağa bakıldığında ENAG’ın açıkladığı rakamlar en doğru olanı… TÜİK’in yine enflasyonu yüzde 65’ler seviyesinde, ENAG’ın ise yüzde 120’lerde seviyesinde açıklaması bekleniyor.

Ekonominin düştüğü durumu anlatmak için enflasyon rakamlarına bakmak lazım. Çünkü enflasyon hayat pahalılığı ve yoksulluk demektir. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Satın alma gücünü zayıflatır, sosyal huzursuzluklara yol açar. Dar ve sabit gelirliler zarar görür. Paranın değerini zayıflatır. İşsizliği arttırır, ödemelerde sıkıntılara yol açar. Son yıllarda bunların hepsini yaşadık, yaşıyoruz.

Açlık sınırı, emekli maaşlarını ve asgari ücreti daha yılın iki ayında geçti. Maaşlar eridi. Yoksulluk sınırında maaş alan neredeyse yok gibi. Etiketler artık günlük değişiyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını dahi alamaz hale geldi.

Ramazan ayı yaklaşırken pidenin fiyatı 15 lira olarak açıklandı. Günde üç pidenin maliyeti ayda bin 350 lirayı geçecek. 8-10 lira arasında fiyatı olan ekmeği dahi zor alabilen insanların ramazan pidesi alması çok zor olacak.

Ankara’da simit 15 lira olmuştu. Ama mahallî seçimler öncesi bu zam geri çektirilerek 10 lirada sabit bırakıldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın Meclis kürsüsünden verdiği örnekler ekonominin ne durumda olduğunu özetler nitelikte...

Kürsüde bir fotoğraf gösteren Günaydın, “…tavuk kemiği 20 lira, inek kemiği 150 lira, koyun kemiği 140 lira; işte, bu memleketin düştüğü hâl. Bu nedir, biliyor musunuz? 500 liraya kıyma alamayan vatandaşın çocuğunu kandırabilmek için, suyun içinde kemik kaynatabilmek için gidip kasaptan aldığı etlerin, aslında kemiklerin fotoğrafıdır; bu utancın sahiplerinin yüzünün biraz kızarması lazım…” diyerek vatandaşların acınacak halini gözler önüne serdi.

Öyle görülüyor ki, 1 Nisan’dan itibaren vatandaşı daha zor günler bekliyor.

***

ÇÜRÜK SEBZENİN ADI OLDU OLGUN SEBZE

Pazarlarda akşam atılan çürümüş meyve sebzeyi toplayanların fotoğraflarını hep görüyorduk. Şimdi pazarcılar bunları atmıyorlarmış. “Olgun sebze-meyve” yazdıkları etiketlerle bunları vatandaşa satmaya çalışıyorlarmış.

Günaydın diyor ki, “Olgun sebze ne demek biliyor musunuz? Adını koyalım, aslında çürümüş sebze. Burada görüyorsunuz, 650 gram çürümüş biber 9 lira, fotoğrafı da var; çürümüşünü böyle satıyorlar, adına da ‘olgun sebze’ diyorlar. Sizden evvel var mıydı?” diye sorduktan sonra sizin “Türkiye Yüzyıl fotoğrafınız” diyerek noktaya koydu.

***

EMEKLİLER KUYRUKTA

İktidar geçmişi kötülemek için hep “eskiden kuyruklar vardı, biz bitirdik” diyordu.

Piyasayı dengelemek için Et ve Süt Kurumu (ESK) ucuz kıyma satıyor. İndirimli et alabilmek için sabahın 5’inde sıraya giren vatandaşlar kendi aralarında listeler oluşturarak evine 1 kg kıyma alabilmek için saatlerce bekliyor. Kuyrukta bekleyenlerin emekli olması da dikkat çekiyor. Sırada bulunan emekliler, “Bizi bu duruma düşürenler utansın. Bizden oy isteyecekler, hangi yüzle gelecekler merak ediyorum. Yazıktır, günahtır. Burada hep 70-80 yaşında insanlar. Bir kilo et için değer mi?” diyerek feryat ediyor.

İnsanlar bırakın kıymayı artık beyaz et bile alamaz duruma düştü. Parça tavuğun yüzüne kimse bakmazken şimdi marketlere geldiği gibi bitiyor.

İşte 22 yıllık AKP iktidarının ekonomiyi getirdiği nokta…

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