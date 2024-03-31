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31 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Söz milletin

Mehmet KARA
31 Mart 2024, Pazar
Bugün sandık başına gidiyoruz.

Seçimlerde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Seçimlere 34 parti katılıyor. 26 milletvekili belediye başkanı olmak için aday oldu, seçilirlerse Meclis aritmetiği değişecek.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy pusulası “beyaz”, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula “turuncu”, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası “mavi”, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise “sarı” renkte olacak. Zor olacak ama bütün oy pusulaları tek zarfa konulacak.

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KAMPANYALAR NASIL GEÇTİ?

Aylardır süren seçim kampanyalarında siyasetçiler söyleyeceklerini söyledi şimdi söz söyleme sırası millette... Kampanyalar yine eşit olmayan şartlarda yapıldı. Bir yanda devletin bütün imkânlarını kullanan partiler, diğer yandan hazine yardımı dahi almadan kampanyalarını sürdüren partiler…

Bu seçim propagandalarında dikkat çeken durum, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi oldu. Bütün bakanlar İstanbul’a neredeyse kamp kurdu. Diğer illerde yapılan propagandalarda bile İBB Başkan adayı için oy istendi.

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran 2018’de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk günlerinde “Bakanlar artık eskisi gibi olmayacak. Artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. En azından bakan, olaylara bakarken daha objektif bakma imkânı yakalayacak” demişti ama buna uyulmadı.

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HÜR VE ÂDİL

Seçim kampanyası son yıllarda yapılan seçimler gibi hür ve âdil bir ortamda yapılmadı. 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi sonrasında AGİT ve AB gözlem heyetleri, “Seçim döneminde Cumhurbaşkanı sık sık kampanya faaliyetlerine yer vermiş; diğer pek çok görevdeki kamu görevlisi de büyük altyapı projelerinin açılış törenlerini seçim propagandası yapmak için kullanmışlardır” tespitinde bulunmuşlardı.

Görülen o ki bu seçimde de aynı tespitleri yapacaklar. Ama ne olursa olsun, bakalım son sözü söyleyecek olan milletin bu duruma cevabı nasıl olacak?

Bir anayasa değişikliği veya Meclis’in kendini fesh edip erken seçim kararı alması gibi bir durum yaşanmazsa, yeni seçim dört yıl sonra yapılacak. Bu yüzden de milletin bu seçimde vereceği oylar son derece önemli.

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HAYDİ SANDIĞA

Bu yüzden de sandığa gidelim, demokrasimize destek verelim. Verelim ki, itiraz etme hakkımız olsun. Sandığa kızılmaz, küsülmez. “Bir oydan ne olacak” denilmez.

Demokrasilerde ilimizi, ilçemizi, mahallemizi yönetecek kişileri belirlemek halkın iradesiyle yani seçimle olur. Merhum Demirel’in de dediği gibi, iktidarların kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız el değiştirmesinin yolu hür ve adil seçimlerdir. Her ne kadar bu seçimle birlikte iktidar değişmeyecek olsa da çıkan sonucun genel anlamda siyasetin bütününe etkileri olacağı açık. Bu sebeple seçim kampanyaları kapsamında bugüne kadar siyasetçiler konuştu, bugün artık millet olarak biz konuşalım.

Haydi sandık başına!

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SON SÖZ

Millî iradenin tam olarak seçim sonuçlarına yansıması demokrasimizi güçlendirecektir. Bu yüzden de başta partilerin seçim sandıklarındaki görevliler olmak üzere herkesin sandıklarına, yani oylarına sahip çıkması büyük önem arz ediyor.

Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olsun…

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