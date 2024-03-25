"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Devletin desteği arkalarındaymış!

Mehmet KARA
25 Mart 2024, Pazartesi
Önümüzdeki Pazar mahallî seçimler yapılacak. Bir seçim kampanyası daha adil olmayan şartlarda gerçekleşti.

Bir yanda devletin bütün imkânlarını kullanan iktidar diğer yanda ise kimisi Hazineden gelen yardım ile kimisi de bundan da mahrum bir şekilde millete ulaşmaya çalışan muhalefet var.

İş sadece maddî imkân meselesi ile de sınırlı kalmıyor, kurumlara da sıçrıyor. Mesela TRT, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de iktidardan yana olan yayın çizgisinde bir değişiklik yapmadı. İktidara saatler ayıran resmî televizyon(!) diğer partilere ancak dakikalar ayırabildi bazı partileri saniyelerden de mahrum etti. Devletin haber ajansı mı, orada da durum aynı.

Bu “sahibinin sesi olma” durumu, sadece resmî kurumları değil, medyayı da esir aldı. Milletin sesi olma, kamu menfaati, tarafsızlık gibi gazeteciliğin en temel kavramları işportaya düştü. Durum bu olunca da medyanın yüzde 80’i, parti rozeti takarak particiliğin dik âlâsını yapan gazeteciler sayesinde iktidarın destekçisi hâline geldi.

Cumhurbaşkanı tarafından üzerine basa basa “partisiz “olacağı söylenen bakanlar, seçim meydanlarında vaatte buluyor, cümlelerini de “Oy verirseniz, hizmet gelir ha!” deyip üstü kapalı tehditlerle bitirmekten geri durmuyor.

***

İstanbul seçiminin önemi

Cumhur İttifakı İstanbul belediye başkanlığı seçimini hayli önemsiyor olmalı ki, Erdoğan, başka illerdeki mitinglerinde bile İstanbul adayları için oy istiyor.

Meydanlarda adaydan çok Erdoğan’ın resimlerinin olması dikkat çekerken, bir belediye başkan adayının, “Bizler arkamızda devletimiz olmasa, Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermezler. Bunu çok büyük bir iddia olarak söylüyorum” tarihî sözü de bunun ispatı oluyor.

İktidar partisinin arkasında devletin olduğunun söylenmesine de ne demek lazım, bilemedik.

Anlaşılan o ki, AKP 2019’daki seçim sonucunu tekrar yaşamak istemiyor.

***

Devlet herkesin devleti değil mi?

Bütün bakanlar İstanbul’a gelip AKP adayı için oy istiyorlar. Seçime denk getirilen açılışlarda adaylarına destek topluyorlar.

Bir televizyon programında, İstanbul adayının “17 bakanın ve Cumhurbaşkanı’nın sizin kampanyanızı desteklemesi sizin lehinize mi?” sorusuna, “Çatlasa da patlasa da biz devletimizin desteğiyle milletimizin beklentilerini karşılayacağız” demesi bu dönemin getirdiği yanlışlardan birisi oldu.

İstanbul adayına da fazla bir şey diyemiyoruz çünkü Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olmayınca ya da olamayınca, aynı zamanda bir partinin genel başkanı olunca, bir belediye başkan adayı da çıkıp, “devletimizin desteğiyle” diyebiliyor!

Devlet seçime katılan bütün partilerin, 85 milyonun devleti değil de sadece AKP’nin mi devleti? Bu nasıl bir anlayış, anlamak mümkün değil.

***

Mal kimin malı?

Devletin Ulaştırma Bakanlığı metro yapıyor. Cumhurbaşkanı çıkıp partisinin adayına “Murat malınıza sahip çıkın” tembihinde bulunuyor. Bu mal herkesin malı değil mi? Milletin parasıyla yapılmadı mı? Bahsi geçen adayın parasıyla mı yapıldı?

Neresinden tutarsınız tutun, Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin getirdiği “bütün yenilikler” elinizde kalıyor.

***

Haykıranlara ne oldu?

Erdoğan, “Hiç çekinmeyin. Yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim. Bizde kibir, enaniyet, riyakârlık olmaz” demişti.

Meydanlarda hakikatleri haykırınlar gözaltına alınırken, bir bakan hakikatleri duyunca “Böyle yaparsanız mikrofonu atıp giderim” diye tehditte bulundu.

Ancak bilinmesi gerekir ki söylenen hakikatler acı olabilir ama yanlış yapanları da yanlışlarından döndürür. Asıl zararı acı gerçeği söyleyenler değil dalkavuklar verir.

Bunu sözde değil özde anlamak gerek ama, görülen o ki hâlâ anlaşılamamış…

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenlerin mülakat çilesi

    “Vicdan Mahkemesi” kuruldu

    Yılın 15 günü trafikte geçiyor

    Bu soykırıma ortak olmayın

    Emekli hesabı sandıkta soracak

    Ankara'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Oy kullanmak için seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil

    Adayınızı bu kadar küçük düşürmeyin

    Gazze 170 gündür yoğun saldırı altında

    Batı bölgelerine fırtına uyarısı

    Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek

    'İsrail bir haftada 2. kez Gazze'nin kuzeyine yardım götürülmesini engelledi'

    ABD, Rusya ve Çin'e Kolombiya'dan "Gazze" tepkisi

    Rusya'da son durum?

    Hedef Gazze katliamını örtmek
    📷

    İstanbul’daki Nur Menzilleri
    📷

    Yeni Asya demokrasi mücadelesi veriyor

    'Bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız'

    Merdiven altı üretim arttı

    En Çok Okunanlar

    Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

    Öğretmenlerin mülakat çilesi
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP iktidarı dizilerle toplumu uyuttu!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mücadele meydanında tek başına
    Mehmet KARA

    Devletin desteği arkalarındaymış!
    Süleyman KÖSMENE

    Haydi, hep beraber Barla’yı ayağa kaldıralım
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda evrad ve ilmî derslerle meşguliyet
    Yeni Asya'dan Size

    Zekâtlar manevî hizmetlere
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Meylü’r-rahat (Rahatına düşkün olmak) - Kapanmamsı Gereken Kapılar - 15
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalıkların kaynağı: Gizli açlık - 10

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.