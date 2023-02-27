Siyaset ısınıyor

Bir yandan depremin enkazları kaldırılmaya, yaralar sarılmaya çalışırken siyaset de ısınıyor.

AKP kurucusu Bülent Arınç’ın depremin üzerinden birkaç gün geçmişken yaptığı seçimlerin ertelenmesi gerektiği hakkındaki açıklamaları ne kamuoyunda ne de siyasette itibar görmedi.

Anayasaya göre zaten olmayacak bir şeydi ama en son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden de ayrılan Arınç birkaç gün konuşulmuş oldu. “Acaba gerçek amacı bu muydu?” diye de insanın aklına gelmiyor değil. Her neyse…

Millet İttifakı Deprem gündemli özel toplantısının ardından Perşembe günü “rutin toplantı”sını yapacak. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıda artık bir şeyin ete kemiğe bürünmesi bekleniyor.

28 Şubat 2022’de ilk toplantısını yapan Millet İttifakı bugün kadar “Anayasa Değişiklik Önerisi” ve “Ortak Politikalar Mutabakat Metnini “açıkladı. Bu toplantıda İttifak’ın cumhurbaşkanı adayının kesinleşmesi beklenmese de masada bazı isimler üzerinde durulabileceğini söylemek de yanlış olmaz.

Diğer taraftan deprem öncesinde seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını söyleyen Cumhur İttifakı’nın bu düşüncesi devam ediyorsa 10 Mart’ta kararını açıklaması gerekiyor.

Eğer 10 Mart’ta karar açıklanırsa siyasetçilerin tartışacağı konu belli: Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olmayacağı, seçim kararı alıp alamayacağı, anayasa göre sadece Meclis’in 360 milletvekilinin oyuyla karar alabileceği ve YSK’nın bu süreçte oynayacağı rol ve kararlar…

Öyle görülüyor ki Mart ayı siyaset açısından bayağı hararetli geçecek…

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Üslupsuzluk her alana yayıldı!

Son günlerde yaşadıklarımız bu seçimde de kampanyaların üslupsuz konuşmaların, hakarete ve küfre varan tartışmaların gölgesinde yürütüleceğini gösteriyor. setçiler artık buna bir son vermeli. Millete yansıdığının farkında değiller mi? Allah muhafaza daha kötüsü olmadan siyasetçiler seçim meydanlarında hakaretle değil projelerle rekabet edildiği bir iklimi tesis etmeleri gerekiyor.

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Kileri de varmış!

Seçimler yaklaşırken medya üzerindeki baskının artacağına dair işaretler geliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan yayınları değerlendirmek için toplanan RTÜK; üç televizyona program durdurma ve para cezaları verdi.

Canlı yayınlarda söylenen sözlerin birçoğuna katılmak mümkün değil. Haddi aşan sözler var ama bu sözler için programı tamamen yayından kaldırma ya da kanalın yayını durdurma gerekir mi? Bunun tartışılması gerekiyor.

Meclis’te CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “Tüm bu cezalar deprem sonrası yorum ve haberlere dayandırıldı. Haber yapmanın suç ama halka alenen küfretmenin ‘özgürlük’ sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz” derken “Çadır övgüsü” haberi yapanlara bir ceza verilmediğini söylüyor.

Taşçı’nın bahsettiği konu yandaş bir televizyon kanalında çadıra girilip, “Toplam 25 metrekare olan bir çadıra antreden içeri giriyorsunuz. Bir oda ve arkasında kileri bile var” diye neşe içinde haber yapılıyor…

Yine bir başkası büyük bir geminin fotoğrafının altına “Hiçbir devlet vatandaşına bu imkânı veremez. Depremzedeler kruvaziyer gemide ağırlandı” yazarak odalardan görüntüler paylaşıyor.

Henüz çadır bulamayan depremzedeler meydanda iken “algı oluşturmak” adına yapılan bu tür haber ve yorumlara artık ne diyeceğimizi bilemez olduk.