Bir yılın son ayının, yaşarken son demini;

Duygularımla duydum bir hicran elemini.

Bir yıl kadar büyüyüp, bir yıl kadar yaşlandım...

Zamanın akışını görerek telâşlandım!.

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Sinemada veya televizyonda bir film izlerken, en sonunda beyaz perdeye/ekrana düşen ve perdeyi/ekranı kaplayan kocaman “son”un insana yaşattığı duygu gibi...

Bir yılın son ayının son gününde yaşanan duygu da bundan farklı olmasa gerek..

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Sen biliyorsun yarın yılbaşı olduğunu...

Lâkin unutmayalım, bugün bir yılın sonu!..

Artık iflâs etmeli yılbaşı terânesi...

Ayrılıp terk ederken, ömrün giden senesi!..

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Nedense karşılamaya hazırlandığımız yeni bir yıla bakmak yerine, hep giden yıla hayıflanılır.

Yine bir yıl uçuverdi elimizden, yine bir yıl kayıverdi dilimizden!..

Sonra bir yılı daha geride bırakmanın telâşı içinde muhasebeler yapıldı, yapılıyor.

İnsanlar, devletler, hükümetler, cemaat ve cemiyetler, şahsî ve tüzel kişilikler ve hakeza.

Bilhassa bir alanda derin muhasebeye her an ihtiyaç var.

Risâle-i Nur’u, Kur’ân-ı Azimüşşan’ın manevî mu’cizesi, dertlerin devası, hastalıkların tabibi ve belâların dafii kabul ederek imana ve Kur’ân’a yönelmek...

Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın kurtuluşuna, en başta da kendi ne-fislerimizin ıslahına çalışa çalışa hesaba hazırlanmak...

Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ikramıyla büyük bir dâvânın ve mukaddes bir mesleğin takipçileri olarak yol alabilmek..

“Kâmil bir şahs-ı manevînin azaları ve Ümmet-i Muhammed’i (asm) sahil-i selâmete çıkaracak olan bir gemide çalışan hademeler” olabilmek...

Çoğunun evvelce birbirlerini tanımadıkları, önceden tanışanların da bu mânâda, yani Risâle-i Nur’un aşıladığı muhabbet ve uhuvvet tarzında tanışıp kaynaşmadıkları halde; şimdi tam bir tesanüd, hakikî bir uhuvvet, halis bir muhabbet bağlarıyla kaynaşabilmek..

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Öncesinden tasavvur bile edilemiyecek güzellik ve ahenk içerisinde süren beraberlik...

Bu çerçevede ve bu bakışla yapılan neşriyat.. Ve bu neşriyata maddî ve manevî desteğe sabırla devam edebilmek.

Hiç sarsıntıya uğratmadan ve gittikçe kuvvetlenerek devamının temini için çalışmak, çalışmak.

İleride daha geniş çaplı faaliyetleri omuzlayabilecek kapasite ve kaliteye ulaşabilmek için bazı hususların irdelenmesi, masaya yatırılması ve neşter vurulması..

Hiç kimse kendi şahsî marifet ve kemalatına güvenerek kendisini garantiye alamaz.

Son yıllarda son hadiselerde son yaşananlar bunu açıkça gösterdi zaten...