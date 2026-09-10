"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Korkularla yönlendirilen kamuoyu ve hakikatin kalıcı tesiri

AHMET ZORLU
10 Eylül 2026, Perşembe
“Evet tehdidlerle, korkularla, hilelerle efkâr-ı âmmeyi başka bir mecraya çevirtmek mümkün olur. Fakat tesiri cüz’îdir, sathîdir, muvakkat olur.”1

İnsanların düşünce ve kanaatlerini etkilemek, tarihin her döneminde kullanılan bir yöntemdir. Korkutmak, tehdit etmek, yanlış bilgi yaymak ve hadiseleri olduğundan farklı göstermek suretiyle toplumun kanaatini geçici olarak değiştirmek mümkündür.

Bediüzzaman ise bu tür yöntemlerin tesirinin “cüz’î, sathî ve muvakkat” olduğunu ifade eder. Çünkü korku insanı bir süre susturabilir; fakat vicdanındaki hakikat arayışını ortadan kaldıramaz. Hileyle oluşturulan kanaat de hakikate dayanmadığı zaman, şartlar değiştiğinde zayıflamaya başlar.

Günümüzde kamuoyu yalnızca açık tehditlerle değil, algı oluşturma, bilgiyi seçerek sunma, korkuları büyütme ve duyguları istismar etme yollarıyla da yönlendirilebilmektedir. Bu sebeple insan, duyduğu her bilgiye hemen inanmamalı; kaynağını, delilini ve doğruluğunu araştırmalıdır.

Bir insanın bir şeye inanması ile bir şeye inandırılması aynı değildir. Hakiki kanaat, akıl ve vicdanın ikna olmasıyla meydana gelir. Baskı dışarıdan gelir; hakikat ise insanın aklına, kalbine ve vicdanına hitap eder.

Bu nedenle çoğunluğun bir düşünceyi benimsemesi, onun mutlaka doğru olduğunu göstermez. Hakikatin ölçüsü insanların korkuları, alkışları veya oluşturulan algılar değil; doğruluk, delil ve adalettir.

Tarih göstermiştir ki korku ve propaganda üzerine kurulan birçok anlayış zamanla unutulmuş; hakikat adına söylenen sözler ise nesiller boyunca yaşamıştır.

Korkunun tesiri geçicidir; hakikatin tesiri kalıcıdır. Zorlama sınırlıdır; ikna derindir. Hile yüzeyseldir; doğruluk köklüdür.

Öyleyse insanları korkutarak değil, hakikati göstererek ikna etmek gerekir. Çünkü insanları bir müddet yanıltmak mümkün olsa da hakikati sonsuza kadar değiştirmek mümkün değildir. Gürültü diner, propaganda unutulur, korkular geçer; fakat hakikat yerinde kalır.

Dipnotlar: 

1- Said Nursî, İşârâtü’l-İ‘caz, s. 109.

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere: Filistin-İsrail sorununda iki devletli çözümü savunmak için bu kararı aldık

    Denize acil iniş yaptılar - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama

    Merkel, AfD'nin seçim sonucunu "şok edici" buldu

    İsrail, İngiltere'ye "Konsolosluğunuzu kapatın" diyor

    Adidas’a İsrail askeri tepkisi: Boykot çağrıları büyüyor

    İsrail suç delillerini yok etmenin peşinde

    “Avrupa ve dünya için bir uyarı”

    Almanya’da ırkçı parti şoku

    Von der Leyen: "3,2 milyar avroluk ödeme Ukrayna'nın savunmasını güçlendirecek"

    Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu hakim karşısına çıkıyor

    BM Kadın Birimi: "Gazze'de dört haneden birinin reisi, kadın"

    Amor'dan Üsküdar'daki seçime tepki

    'En hızlı yayılan salgın'

    Gökçek’ler adlî kontrolle serbest

    Lübnan: İsrail, 800’e yakın çocuk katletti

    Öğretmen önlüklerine yeni standart

    Kamu personeline yapay zeka eğitimi zorunlu hale gelecek

    'OVP’de hedef 13 kez saptı'

    Savaş halinde olan Ukrayna-Rusya'nın enflasyonlarının toplamı yarımız bile değil

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.