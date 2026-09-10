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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Uyma nefsine

İsa Yakan
10 Eylül 2026, Perşembe
ŞİİR

Ne bu gürültü,

Ne bu şamata,

Kalmaz bak huzur,

Uyma nefsine!

       

Sakin ol şöyle,

Verme sen dile,

Hiddetle öfke,

Uyma nefsine!

 

Öfke ki tatlı,

Nefse odaklı,

Ballı kaymaklı, 

Uyma nefsine!

 

Üzme insanı,

Sohbet et tanı,

İncitme canı, 

Uyma nefsine! 

      

Dinle, az dinle,

Sakin ol şöyle,

Dur biraz dinle,

Uyma nefsine!

    

Kaç zemmle hârdan,

Kaç kalp kırmaktan,

Bak o da insan,

Uyma nefsine!..

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