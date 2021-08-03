Darbe sonrası Tunus’ta gençlerin talepleri

Tunus’ta 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Kays Saed’in bürokratik darbesinden sonra ülkede nasıl bir istikamet izleneceğinin belirsizliği mevcut.

Ülkede pek çok kişi, özellikle de genç nüfus, Saed’in demokrasiyi nasıl restore etmeyi planladığı hakkında herhangi bir fikre sahip değiller. Arap Baharı sürecinde 30 yıllık diktatör Ben Ali rejimini devirip, seçimler ve kendine has şartlar içerisinde demokrasiye geçmeye çalışan Tunus’ta, Arap Baharı sonrası kazanımların kaybedilmesinden korkulduğu bildiriliyor. Darbe sonrasında Saed’in demokrasi, hukuk, insan hakları ve hürriyetlerle ilgili sorulara cevap vermediğinden şikâyet ediliyor. Dolayısıyla gençlerin Tunus’ta demokrasinin tehlikede olduğuna dair düşüncelere sahip oldukları aktarılıyor.

Arap Baharı sonrasında gençlerin çoğunluğunu oluşturduğu grupların, ilk durakları İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerine göç hareketleri gerçekleşmişti. 26 Temmuz darbesinin ertesinde de gençlerin yasa dışı yollardan göç etmeye çalıştıkları bildiriliyor.

Hatta konu ile ilgili Saed sosyal medyada bir video yayınlayarak meseleye dikkat çekiyor. Saed videosunda “Yüzlerce gencin, insan kaçakçılarının tekneleriyle Avrupa’ya gitmeye çalıştıkları, siyasî amaçları olan bazılarının 10 yıl önce (Arap Baharı) devrimden sonra başlaya kitlesel yasadışı göçü tekrarlama girişiminde olduklarını ve seyahate çıkmaları için umutsuz gençlere para bile ödendiğini” iddia etti.

Saed, ülkesinde çalışmakta olan “1500 gencin, göç etmek üzere işlerinden ayrılmayı istediklerini ve gençlere işlerinden ayrılmaları için de para ödendiğini” belirtiyor. Elbette Tunus’tan Avrupa’ya göçmen sayısı arttıkça, Tunus’un İtalya ve diğer Avrupalı ülkelerle ilişkilerinin bozulmasından endişe ediliyor.

Saed, ülkesindeki siyasî, ekonomik, toplumsal ve sağlıktan kaynaklı huzursuzluğu gidermek için 1 Ağustos 2021 Pazar günü “Bir buçuk milyon doz Covid-19 aşısı”nın müjdesini verirken, gençleri de herhangi bir “siyasî sömürüye” karşı da uyardı. Ülkesinde umudunu yitiren gençlerin göçünün önüne geçmeye çalışan Saed yönetimi, Tunus Sahil Güvenliği’nin çalışmalarını hızlandırdı. Ancak Saed, göç etmeleri için gençlere hangi odaklarca para ödendiğini açıklamıyor. İtalyan haber ajansı ANSA ise, çoğu Tunus’tan gelen düzinelerce göçmenin geçtiğimiz hafta sonu İtalya’nın Sardunya Adası’na ulaştığını kaydediyor.

Diğer taraftan darbe sonrasında Raşid El-Gannuşi liderliğindeki En-Nahda Partisi’nin gençlik yapılanması En-Nahda Gençlik Hareketi’nden de “parti yönetimine eleştiriler yöneltildi.” Aralarında Milletvekilllerinin de bulunduğu 130 gencin, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü “Yol Düzeltme” başlıklı bir açıklama yayınladılar.

Açıklamada “Tunus, Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından memnuniyetle karşılanan istisnai tedbirler almasına ve siyasî ve yasal seçkinlerin bir kısmının çekincesine yol açan tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. Partimiz, Tunus siyasetinde vazgeçilmez bir unsurdur. Arzumuz, sadece selefleri kadar kötü politika ve seçenekler üretebilen daha önce onaylanmış mekanizmalardan uzağa, etkili çözümlere doğru ülkemiz için bir çıkış yolu olarak gördüğümüz hedefe doğru gitmektir” denildi.

Ayrıca Hareket, “Tunus devriminin kazanımlarına bağlı kaldığını ve seçilmiş Anayasal kurumlara geri dönerek ve en kısa sürede krizi aşmak için tek seçenek olarak diyaloğu benimsediğini” beyan ediyor. Bununla birlikte Hareket “En-Nahda Hareketi’nin mevcut liderliğini Tunus halkının taleplerinin karşılanamamasının sorumluluğunu üstlenmeye” çağırıyor. Bu aynı zamanda “partinin siyasî, ekonomik ve sosyal tercihleri ile ittifakları ve siyasî krizleri yönetme şekli vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamada etkili olmadığı için liderliğin tıkanıklık durumunu anlaması gerektiği” anlamına geliyor. Bununla birlikte Hareket “Ulusal Danışma Konseyi’ni sorumluluğunu üstlenmeye ve partinin yürütme ofisini derhal feshetme” çağrısında bulundu. Birde Hareket, Parlamento Başkanı El-Gannuşi’yi “ulusal çıkarlara öncelik vermeye ve Parlamento’nun normal işleyişine dönmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya” dâvet etti. Hareket “siyasî girişimlerde hukuka önem atfederken, Anayasal kurumların etkileşim içinde çalışması gerekliliğini” vurguluyor.

Darbe sonrasında Tunus’ta, gençlerin göçünden şikâyetçi Cumhurbaşkanı; Parti için değişim ve dönüşüm talepleri ile eleştirilere hedef olan El-Gannuşi figürleri söz konusu. Her iki durumunda da gençlerin umutları ve gelecek hakkında talepleri mevcut. El-Gannuşi, Partisi için yaptığı önceki açıklamalarında “öz eleştirileri dikkate alacaklarının” sinyalini vermişti. Ancak Saed’in henüz sunmadığı siyasî ve sosyo-ekonomik reçetesi, darbenin yönünü belirleyecektir. Saed’in böyle bir reçeteye sahip olup olmadığı da belli değil. Fakat gençlerin istekleri belli. İstikrar ve refah.