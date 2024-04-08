"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İD’nin Krasnogorsk saldırısı

Muhammet ÖRTLEK
08 Nisan 2024, Pazartesi
Moskova’nın batısındaki Krasnogorsk Belediye binasındaki konserin 22 Mart 2024’te, kendisini sözde İslam Devleti (İD) olarak tanımlayan silahlı örgüt tarafından ölümlerle sonuçlanan baskın hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

İD, Rusya’da silahlı eylemlerde daha önce muhtelif tarihlerde de bulunmuştu. Ancak hiçbiri Krasnogorsk’taki kadar büyük değildi. Aslında baskını direkt İD’nin kendisinin değil, yine İD’nin bir kolu olan “İslam Devleti Horasan Eyaleti” (İDHE) üstlendi.

Birde İDHE’nin, Rusya’ya yönelik uzun süredir düşman algılaması mevcut. Çünkü Ebubekir El-Bağdadi’nin 2014’teki Halifelik ilanında “ABD ve Rusya’yı Haçlı müttefiki ve Yahudileri seferber ettiği” mealindeki cümlesinin, İDHE’nin Rusya’ya bakış açısında belirleyici rol oynadığına ihtimal veriliyor.

Yine İDHE’nin 2014’ten beri “Rusya’nın Suriye’deki varlığı, Afrika’da Moskova destekli özel askerî şirketlerin operasyonları, Kremlin’in Taliban’la ilişkilerini geliştirmesi, Rusya’nın sınırlarındaki bazı silahlı eylemler” vs. gelişmelerden rahatsızlığı biliniyor. Bundan dolayı bir İD militanı St. Petersburg’da Nisan 2017’de bir metro vagonunu havaya uçurmuştu. Ayrıca bir grup İD üyesi de Stavropol’de Rusya Federal Güvenlik Servisi görevlilerine saldırılar düzenlemişlerdi.

İDHE’nin ise, İD’nin ağırlıkta Afganistan-Pakistan merkezli kolu olduğu biliniyor. Özellikle Afganistan’da 15 Ağustos 2021’de Taliban’ın kontrolü ele geçirip, başta ABD ve Rusya olmak üzere diğer ülkelerce de Taliban’ın iktidarının “de facto” biçimde tanınmış olması ve Moskova’nın Taliban’la ilişkilerini güçlendirmesi gibi gelişmeler İDHE’nin eylemlerini hızlandırmasının nedenlerindendir.

İDHE’nin Taliban karşıtı eylemlerini Rusya, Tacikistan, Özbekistan ve diğer Orta Asya coğrafyasında etkili olduğu yerlerden sağladığı üyeleriyle yaptığı ileri sürülüyor. Hem İDHE hem de İD, sahip oldukları muhtelif medya güçleriyle de “Taliban’ın küresel aktörlerle ve Ortadoğu’da Taliban-Rusya ilişkilerini bozmayı amaçlayan yayınlar yapıyor”. Hatta İDHE taraftarlarına 2022’deki bayram mesajlarında “Putin ve Rusya’nın oğullarının kalplerine korku salmaları, onları araba ve bıçaklarla öldürme” talimatını vermişti. Ayrıca İDHE, Şubat 2023’te gelişen Taliban-Rusya ilişkilerini eleştirerek “Sovyetler’in Afganistan’ı işgalini, Çeçenistan’daki savaşları ve Rusya’nın Suriye’de devam eden müdahalesine” sert söylemler yöneltmişti. İDHE ilgili söyleminde “Taliban’la anlaşan Rusya dahil tüm kafirlere karşı” mücadeleyi vurguluyor. Ancak İDHE’nin “Taliban’la diğer Müslümanlar arasında ayrıma” gittiği beyanları da mevcut.

Krasnogorsk’taki silahlı eylem büyüklüğü açısından İDHE’nin “Rusya’nın gelecek nesilleri bile hatırlayacak” dediği türden bir saldırı. Saldırı sonrası Rusya’yı tamamen hedefe koyan İDHE’nin medya kanalı El-Azaim’de “Mozambik’in güneyinden Rusya’nın en kuzeyine kadar tek bir savaş, tek bir düşman” tanımlaması yapıldı. İDHE’nin ardından, İD’nin yayın organı El-Battar da “Moskova’dan sonra sırada kim var?” sorusuyla Paris, Roma, Londra ve Madrid gibi Batılı başkentleri hedef gösterdiği iddialar arasında.

İDHE’nin Krasnogorsk saldırısıyla “Ukrayna’nın işgali, Suriye’deki askeri varlığı ve Afrika’da askerî operasyonlarının Rusya’nın güvenlik ve istihbarat kaynaklarının zayıflattığı”nı yorumlayanlar da mevcut. İDHE’nin zikredilen zayıflıktan yararlandığına ihtimal veriliyor.

İD ve İDHE’nin eski yapılanmalarıyla 1989’da Rusya’ya karşı başlattığı silahlı eylemlerinin sonuncusu 22 Mart 2024’teki Krasnogorsk saldırısıdır. Dolayısıyla İD ve İDHE’nin “Rusya’ya hem Güney ve Orta Asya’da hem Ortadoğu ve Afrika’da hem de ülke içinde tehdidi sonlanmış değil”. Moskova’nın bu coğrafyalardaki izleyeceği politikaların, İDHE’nin de eylemlerine yön vereceği kuvvetle muhtemeldir.

Sonuçta Moskova, yükselen terör tehdidiyle karşı karşıyadır.

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lazzarini: Gazze'de kırmızı çizgiler dahil tüm çizgiler aşıldı

    3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verildi

    Fenerbahçe sahadan çekildi, Süper Kupa maçı yarıda kaldı

    Gazze’de yapılanlar insanlığa ihanet

    Bayram şekeri kilo ile değil gram ile

    Erdoğan kime devredecek?

    Sıkı para, piyasaları daha da bunaltacak

    Filistin’i birlikte tanıyalım

    Zalimin ta kendisi olursun

    “İstanbul düşerse Gazze düşer” diyenlerin geldiği yer

    BM: Gazze’deki durum "tek kelimeyle felaket"

    Otoyollarda son durum?

    Bursaspor TFF 3. Lig'e düştü

    TFF Başkanı Büyükekşi: Seçimli genel kurul yapmaya karar verdik

    Van'da askeri araç devrildi: 1 asker yaralandı

    Her yerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

    Bornova Yeni Cami’de her akşam 800 kişiye iftar yemeği veriliyor

    "Eylemlerinizden iğreniyoruz"

    İsrail ordusu Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Doğudan batıya seçim analizi
    Risale-i Nur'dan

    Zulme rıza zulümdür
    Yeni Asya'dan Size

    Ramazan’a veda ederken
    Mehmet KARA

    Peki, Türkiye bunu niye yaşadı?
    Emine Sultan Çakır

    Gelecek bahar
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât hesabını geniş tutmak
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İnsanları neden bu hâle geldi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Tahtie ve tahtiyecilik… - Kapanması gereken kapılar - 17
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.