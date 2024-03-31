"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Hindistan’ın ISM politikası

Muhammet ÖRTLEK
31 Mart 2024, Pazar
Yaşadığımız dijital çağda, hayatın her alanında kullanılan elektronik ürünlerin neredeyse beyni diyebileceğimiz çiplerin üretimi artık stratejik bir hâl aldı.

Bu stratejik durumun olumsuzluğu Donald Trump döneminde ABD’nin Çin’le anlaşmazlığına yansımıştı. Bir Covid-19 salgın sürecinde de üretim ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, özellikle otomobiller için Çin’de üretilen çiplerin ihracatında da görülmüştü.

Ancak uzun süredir bilgisayar yazılımında ilerleyen Hindistan, bu defa teknolojinin vazgeçilmezi çip endüstrisine yöneliyor. Hindistan bu amacını Elektronik, Enformasyon ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021’de “Hindistan Yarı İletken Misyon (India Semiconductor Mission –ISM-) politikasıyla başlattı. ISM ile “Hindistan’ın elektronik üretimi ve tasarımı için kürsel bir merkez olarak ortaya çıkması, yarı iletken ve ekran ekosistemi geliştirmek” hedefleniyor. Hatta Yeni Delhi ISM için “Hindistan Dijital Şirketi’ni (Digital India Corporation) kurdu.

Hindistan bilgisayar yazılımında olduğu gibi ISM ile çip üretiminde de uluslararası ilişkilerin büyük güçleri arasında jeopolitik, jeoteknolojik, jeoekonomik, jeostratejik söz sahibi olmaya çalışıyor. Zaten Yeni Delhi’nin 9-10 Eylül 2023’te ev sahipliğinde gerçekleşen G-20 Zirvesi sonunda ABD desteğinde ilan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru Projesi’yle birçok hedefi hakkında ipucu vermişti. ISM de bunlardan biri. Güney Afrika’da 22-24 Ağustos 2023’te düzenlenen toplantıda BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika)’in genişleme kararı alması da Hindistan’ın ISM amacını siyasî ve ekonomik anlamda da pekiştireceğinin işaretidir.

Aslında çip tasarım, üretim ve satışını içeren yarı iletken mamullerde ABD, Güney Kore, Hollanda, Japonya ve Tayvan piyasaya hakim. Ancak ABD-Çin arasındaki rekabetin hangi yöne evrileceği belirsizliğini koruması ve Covid-19 salgını dönemindeki aksamalar çip ve türevleri konusunda Hindistan’ı öne çıkartan unsurlardan. Elbette Hindistan’ın ISM’de gelişmesi, ABD’nin bazı teknolojik ürünlerde Çin’e bağımlılığını azaltacaktır. Ayrıca ABD firmaları ISM vb. ürünlerin üretim ve Ar-Ge gibi alanlarda Hindistan’ı üs edinmesi de kuvvetle muhtemeldir. 

Hindistan’ın ISM teknolojisinde ilerlemesi, ABD’yi Yeni Delhi’ye daha fazla yaklaştıracağı ve ABD-Çin rekabetinde Hindistan’ın bölgesel ve uluslararası ağırlığını arttıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer taraftan Pekin’in gelişmeleri yakından takip ettiğini unutmamak gerekiyor. Pekin’in yükselen ABD-Çin rekabetinden Hindistan’ın kârlı çıkmasına yönelik tedbirler alması da olasıdır.

Bununla birlikte “Malezya, Singapur, Tayland, Vietnam ve Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde üretim yapan uluslararası şirketler” için üretim yapacağı ülkenin siyasî istikrarı ve iç pazarının büyüklüğü önem arz ediyor. Dolayısıyla Hindistan’ın nispeten istikrarlı siyasî ortamı ve kalabalık nüfusuyla iç talep oranın yüksekliği, çok uluslu şirketler açısından ISM üretim üssü için cazibe merkezi niteliğinde.

Aslında Hindistan’ın katma değerli stratejik üretimine önceden uygulamaya başladığı politikalar zemin hazırladı. Bunlardan birisi “orta yol”; ikincisi “Batıya Bağlan” politikasıdır. 

Hindistan’ın, Ukrayna’daki savaştan dolayı BM’de, Rusya karşıtı kararlardan kaçınarak bir “orta yol” arayışındaydı. Çünkü Rusya’dan petrol satın almayı sürdürdüğü için eleştirilen Hindistan, Rusya’yı Ukrayna’da işgalci olarak nitelendirmiyor. Hindistan’ı orta yolundan dolayı Rusya ve ABD’nin eleştirmeyerek kendilerinden uzaklaştırmak istemedikleri anlaşılıyor. 

Yeni Delhi 1994-2004 dönemindeki “Batıya Bak” politikasını 2004’ten itibaren “Batıya Bağlan” şeklinde genişletilerek, Hollanda gibi Batılı ülkelerle teknolojik anlaşmalara başladı. Yeni Delhi’nin Mart 2024’te Hindistan-Japonya-Güney Kore arasında “Çin’e Karşı” üçlü grup” girişimi de malûm. Bu bağlamda Hindistan’ın ISM politikasının, Pasifik’te ABD-Çin ilişkilerini hangi yönde etkileyeceği ve Yeni Delhi’nin muhtemel yeni denklemde “Batı’ya bağlanarak” “orta yolu”nu nasıl sürdüreceği merak konusu.

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UAD’nin yeni tedbirleri

    Emekli maaşları Avrupa’da arttı, Türkiye’de düştü

    Türkiye'de 1 hafta boyunca çöl tozu etkisi

    Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 2'si polis 3 kişi yaralı

    Kırgızistan-Tacikistan tartışmalı sınırının bir kısmı daha belirlendi

    1 milyon ziyaretçi nedeniyle "acil durum" ilan edildi

    Biden yönetiminin İsrail'e silah satışına onay vermesine tepki gösterdi

    BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, KEMALİZMİN MATERYALİST TEMELLERİNİ ÇÖKERTTİ

    Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    BM: Kaybedecek zaman yok

    Üretici ile market fiyatı arasında uçurum var

    Dar gelirlinin soluğu kesiliyor

    İsrail hastanede 200 kişiyi infaz etti

    Emekli maaşı ile yaşamak açlıkla mücadeleye dönüştü

    Milleti kandırmayın, kes ticareti

    Türkiye o acı ilacı içecek

    Acil ateşkes acıları dindirecek

    O devir bitti

    Gazze’ye insanî yardımlar engelsiz ulaştırılsın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Her seçim yeni bir fırsattır
    Hasan GÜNEŞ

    Demirel’den bir hatıra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Oy alanlar ve o yalanlarla oyalananlar
    Zeynep ÇAKIR

    Ekmek hakkı için...
    Faruk ÇAKIR

    Sandık günü
    Genel

    Emekli maaşları Avrupa’da arttı, Türkiye’de düştü
    Misbah ERATİLLA

    Elmas, kırık camla değiştirilmez
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Rifat OKYAY

    Demir hissizliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.