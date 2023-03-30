Bir Hadis-i Şerif

Hazırlayan: Mustafa Balıkçı

Resûlullah Efendimiz (sav) bir gün mescide girdi. Orada halka şeklinde oturmuş iki grup sahabe ile karşılaştı. Bunlardan bir grubu Kur’an okuyor ve Allah’a dua ediyordu. Diğerleri de, ilim öğreniyorlardı. Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Bunların hepsi hayır üzerindedirler: Şunlar Kur’an okuyorlar ve Allah’a dua ediyorlar. Bunlar da ilim öğreniyorlar. Ben de ancak bir muallim (öğretici, yol gösterici) olarak gönderildim.”

Resûlullah bu sözlerinden sonra ilim ögrenenlerin yanına oturdu.

(İbn-i Mace)