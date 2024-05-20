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21 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

İran'da 5 günlük yas ilan edildi

20 Mayıs 2024, Pazartesi 18:00
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında öldüğü açıklandı.

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu. Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney’in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim’in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi. Reisi’nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

HÜKÜMET ACİL TOPLANTI YAPTI

İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından hükümet kurulu acil toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan’ın yanı sıra Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al Haşim ve beraberindeki yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybettiği ifade edildi.

BEŞ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ 

Reisi ve beraberindeki 9 kişinin helikopter kazasında ölmesinin ardından ülkede 5 günlük yas ilan edildi. İranlı yetkililerden yapılan açıklamada 50 gün içerisinde yeni Cumhurbaşkanı seçileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir ise Reisi’nin görevini vekaleten devraldı.

15 SAAT SONRA BULUNDU

Helikopter, kaza haberinden yaklaşık 15 saat sonra bulundu. Anadolu Ajansı’nın haberine göre helikopter, Türkiye’nin yardım için gönderdiği Akıncı İHA’nın bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşması sonrasında bulundu. Kaza sırasında Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırındaki Aras Nehri’ne yapılan iki yeni barajın ortak açılış töreninden dönüyordu. Helikopter, İran’ın Doğu Azerbaycan vilayetindeki Culfa yakınlarında, dağlık alanda ormana düştü.

Haber Merkezi

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Geçici vekil Muhbir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin resmen açıklanmasının ardından İran Anayasası’na göre yetkilerini birinci yardımcısı Muhammed Muhbir üstlenecek.

Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak, İran Meclis Başkanı ve yargı erki başkanıyla birlikte cumhurbaşkanının ölümünden sonraki 50 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi düzenleyecek olan üç kişilik konseyin bir üyesi olacak. 1 Eylül 1955 Dezful doğumlu Muhbir, İbrahim Reisi gibi tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen Hamaney’e yakın bir isim. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Muhbir; İran-Irak Savaşı sırasında İslam Devrim Muhafızları’nın tıbbi birliklerinde subay olarak görev yaptı.

Haber Merkezi

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