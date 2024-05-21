"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

İsraflar bitmeden ne tasarrufu?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Mayıs 2024, Salı
Kriz dönemlerinde gündeme getirilmesi alışkanlık haline gelen ve artık neredeyse sayısı dahi unutulan tasarruf paketlerinden bir yenisi daha açıklandı.

Ama öncekilerden farklı olarak bu defaki paket Hazine ve Maliye Bakanının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısının da katıldığı “gösterişli” bir sunumla ilan edildi.

Paket için dikkat çeken ilk tesbitler şunlar:

Pakette Sarayın harcamalarına ilişkin bir madde yer almadı. Örtülü ödenek harcamalarına değinilmedi. “Vergi indirimi, muafiyeti, istisnası” adı altında sermaye kesimi, bu yıl 8 trilyon 437 milyar TL olarak tahmin edilen bütçe gelirinin yüzde 26’sı düzeyinde vergiden muaf tutulacak. Geçiş garantisi verilen köprü ve otoyolları inşa eden şirketlere yapılan ödemeler ve kamu özel işbirliği projeleri de tasarruf tedbirlerine dahil edilmedi.

Paket muhtevası için ekonomi uzmanlarının yaptığı değerlendirmeler de aynı istikamette. 

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Finansal piyasalar yöneticisi İris Cibre: “Lüks araç alımı, lüks bina ve eşyalar, yüksek ve çoklu maaşlar, gereksiz lüks temsiller, fazla sayıda personel, gereksiz enerji tüketimi gibi kalemler zaten var olmamalıydı. Paketle ne kadar tasarruf edilecek? Etkisi ne olacak? Bilmiyoruz. Peki ya KÖİ’ler ve Saray harcamaları?”

Prof. Dr. Hurşit Güneş: “Hazine garantili büyük yatırımlarda herhangi bir tasarruf açıklanmış değil. Kamu harcamalarının büyüklüğüne baktığımızda pakette açıklananlar daha önce Hazine Bakanının ‘çekirdek, çerez’ dediği araç kullanımı gibi konular.”

Ekonomist Nesrin Nas: “Kamu harcamalarının, savurganlığın, daha doğrusu yolsuzluğun kaynağı neredeyse 200 kez değiştirilen ihale kanunudur. Bu kanun değişmeden ve ihaleler şeffaf ve denetlenebilir hale gelmeden kamuda tasarruf bir hayaldir.”

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak: “Günü kurtarmaya yönelik kararlar. Çok fazla işe yaramaz. Bunlarla yoksullaşmanın daha çok artacağını, geniş kitlelerin daha da canının acıyacağını düşünüyorum.”

İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı: “İktidar medyası tarafından köpürtülen, ‘büyük müjde’ diye duyurulan tasarruf paketi yoksulu daha yoksul, işsizi daha işsiz, mecali tükenmiş vatandaşı daha da mecalsiz hale getirecek bir giyotin paketidir.”

Hele hukuksuzluk ortamında böyle bir paketle ekonominin düze çıkması ve bilhassa giderek ağırlaşan bir geçim sıkıntısının kıvrandırdığı on milyonların rahat bir nefes alabilmesi mümkün mü?

Okunma Sayısı: 317
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adaletsizliğin normalleştirilmesine direnmek gerekiyor

    Küçük esnaf sermaye gruplarına yem ediliyor

    Vize sorununa çözüm bulunsun

    Tasarruf değil taarruz paketi!

    Yaptırım uygulansın

    Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı

    Biden’dan, Filistin gösterilerine destek

    “Meclis’in yetkisi gaspedilmeseydi bu yoksulluğu yaşamazdık”

    İrlanda: 'Filistin Devleti'ni tanıma niyetindeyiz

    İran'da 5 günlük yas ilan edildi

    Kaplan soruşturmasında 7 tutuklama

    Uluslararası Ceza Mahkemesinden Netanyahu için yakalama kararı - "Savaş suçlarından" sorumlu tutuldu

    Reisi'nin yerine yardımcısı Muhammed Muhbir geçecek

    Gram altında yeni zirve

    Elazığ - Sivrice'de 4 büyüklüğünde deprem

    İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın helikopter kazasında öldüğü açıklandı

    Akıncı İHA yurda döndü

    Arap ülkelerinden İran'a dayanışma mesajları

    Türkiye'den İran'a arama kurtarma desteği

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsraflar bitmeden ne tasarrufu?
    Ahmet BATTAL

    Siyasette yumuşama, adalette pelteleşme-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Darbelerle mücadele böyle mi olur?
    Cevher İLHAN

    Yeni bir “istibdat yasası”
    Genel

    Vize sorununa çözüm bulunsun
    Genel

    Adaletsizliğin normalleştirilmesine direnmek gerekiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Hayaller kurun, ama peşlerinden gitmeyin!
    Genel

    Küçük esnaf sermaye gruplarına yem ediliyor
    Risale-i Nur'dan

    Gayr-i meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.