Gram altında yeni zirve

Altın fiyatlarında rekor serileri devam ediyor. 2023 yılında yüzde 78 yükselişle en çok yükselen yatırım enstrümanı olan gram altın ons altındaki yükselişin etkisiyle an itibariyle 2 bin 535 TL’ye dayanarak yeni tarihi zirveyi gördü.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasının yanı sıra Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin de etkisiyle altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını dile getirdi. Haber Merkezi

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