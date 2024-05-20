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21 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Biden’dan, Filistin gösterilerine destek

20 Mayıs 2024, Pazartesi 23:35
ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletinde Morehouse College isimli üniversitenin mezuniyet töreninde, barışçıl, şiddet içermeyen protestoları desteklediğine dair açıklamalarda bulundu.

Atlanta’da, tamamı siyahi öğrencilerden oluşan tarihi eğitim kurumu Morehouse College’ın mezuniyet töreninde onur konuğu olarak konuşan Biden, Gazze’de yaşananlarla ilgili konulara değindi. Gazze’de yaşananların “yürek burktuğunu” belirten Biden, ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi gösterilere atıfta bulunarak, “Barışçıl, şiddet içermeyen protestoları destekliyorum. Sesleriniz duyulmalı ve size söz veriyorum, sizi duyuyorum.” dedi.

KİNG’İN MEZUN OLDUĞU OKUL

Canlı yayınlanan mezuniyet töreninde bazı öğrencilerin cüppeleri üzerine Filistin’deki direnişin sembolü olarak kefiye taktıkları görüldü. Ülkenin en eski siyahi üniversitelerinden biri olan Morehouse College, aynı zamanda ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King’in de mezun olduğu okul olarak da ayrımcılık ve soykırım konularındaki hassas duruşuyla biliniyor.

AA

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