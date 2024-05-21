Vize sorununa çözüm bulunsun

Schengen vize başvuruları önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Vize başvuru sürecindeki gecikme ve bekleme süresinin giderek artması, redler, seyahat tarihi geçtikten çok sonra gelen vizeler, vize süreçlerinde yaşanan sorunlar, seyahat süresi ile sınırlı olan vizeler Türkiye-AB ilişkilerinin halklar arası temas boyutunda önemli engellere neden oluyor.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Vatandaşlarımız tarafından yaşanan sıkıntıları AB nezdinde dile getirerek çözüm bulunması için taleplerimizi iletiyoruz. Bunun yanında Türkiye’nin vize serbestliği sürecinde kalan altı kriterin de bir an önce tamamlanması çağrısında bulunuyoruz. 2023 Schengen istatistiklerine göre, Türkiye Çin’in ardından, 1 milyon 55 bin 885 ile en fazla Schengen vizesi başvurusu yapılan ikinci ülke oldu. Başvurular sonucunda 612,841 kişiye uniform Schengen vizesi verilirken, red oranı ise % 21,7 oldu. Ortalama red oranı 2022’de % 15,7 iken, 6 puan birden yükseldi” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk