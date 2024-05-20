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21 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

“Meclis’in yetkisi gaspedilmeseydi bu yoksulluğu yaşamazdık”

20 Mayıs 2024, Pazartesi 19:00
Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, akademik özgürlük, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurular, insan hakları sıralaması, enerji giderleri enflasyonu alanlarında Türkiye’nin durumunu paylaşan Halıcı, “İnsan hakları ayaklar altına alındı. Mahkeme kararlarına uyulamadı, anayasa askıya alındı. Medya ele geçirildi. Kurumların içi boşaltıldı ve çürütüldü. Uzman olmayanlar kamuya dolduruldu. İktidar halka hesap verseydi, Cumhurbaşkanlığı Meclis’in yetkilerini gasbetmeseydi, demokrasi, insan hakları olsaydı bu yoksulluğu yaşamayacaktık” ifadesini kullandı. Dünyada gıda enflasyonu düşerken, Türkiye’de yükseldiğini belirtti.

AA

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