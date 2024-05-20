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20 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Elazığ - Sivrice'de 4 büyüklüğünde deprem

20 Mayıs 2024, Pazartesi 16:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.28'de merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında, saat 15.41 itibarıyla ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

AA

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