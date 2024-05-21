Küçük esnaf sermaye gruplarına yem ediliyor

Mersin Milletvekili Talat Dinçer, küçük esnaf ve sanatkarların büyük sermaye gruplarına karşı korunmadığını söyleyerek, 1990’lı yıllardan bu yana AVM’lerin yerli esnafı zor duruma soktuğunu ve bu süreçte gerekli düzenlemelerin yapılmadığını, son beş yılda 550 binin üzerinde esnafın kepenk kapattığını ve esnafın büyük zorluklar yaşadığını belirtti.

Stokçuluk ve pazarcılarla ilgili düzenlemelerin de yetersiz ve net olmadığını dile getiren Dinçer, Hal Kanunu’nun mevcut haliyle kayıt dışılığı artırdığını ve fahiş fiyatların ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi. Üreticinin mallarının büyük ölçüde şirketlerin ve zincir marketlerin eline geçtiğini dile getiren Dinçer şunları söyledi: “Eğer şu an fahiş fiyat uygulaması varsa o zaman üreticinin çok iyi para kazanması lazım. Üretici ağlıyor, 3 bin liralık mazotunu deposuna koyup tarlasına gidemiyor. Fiyatlar tamamen şirketlerin kontrolünde ve fiyatlar gittikçe de yükseliyor. Üretici kazanamıyor, tüketici alamıyor; böyle bir durum var. Niye? O zaman aradaki tedarik zincirini düzeltmek lazım, sorun burada, bunları gidermek lazım.” Ankara - Mehmet Kara

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