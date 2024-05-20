Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, “Gazze’de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini” belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, resmi ziyaret için Amman’da bulunan Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen ile bir araya geldi. Görüşmede Kral 2. Abdullah, “Gazze’de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı.” ifadesini kullandı. Ürdün Kralı ayrıca, İsrail’in Refah’a saldırılarının sonuçlarının “ciddiyeti” konusunda uyardı. Singapurlu Bakan, Kral 2.Abdullah’ın ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. İki bakan, İsrail’in Gazze saldırılarındaki son durum kapsamında Gazze’deki sivillerin korunması, bölgeye yeterli ve sürdürülebilir insani yardımın sağlanması imkanını veren bir ateşkese varılması için gösterilen çabaları ele aldı. Görüşmede Safedi, İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetli saldırılarını, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerini durdurmak için uluslararası toplumun bir araya gelmesinin önemini vurguladı. AA

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