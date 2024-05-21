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21 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Maneviyatın mozaik taşları: Din, birey ve toplum

Melih Can
21 Mayıs 2024, Salı
Din, insan hayatının derinliklerine kök salmış, manevi ihtiyaçları karşılayan ve bireylerin ruh dünyasına hitap eden bir yapıdır.

Böyle olmakla birlikte günümüz dünyasında dini inançlar ve uygulamalar, sosyal ve kişisel etkenler nedeniyle sorgulanmakta, bazen de terk edilebilmektedir. “Dinden soğuma” olarak adlandırılan bu süreç, toplumda farklı tepkilere yol açar ve bireylerin dini deneyimleri üzerine derinlemesine düşünmelerini gerektirir.

Dinden soğumanın sebepleri muhtelif şekillerde tezahür edebilir. Dini kurumlar veya temsilciler tarafından yaşanan olumsuz deneyimler, bireylerin dini kurumlara olan güvenini sarsabilir ve dini pratiklerden uzaklaşmalarına neden olabilir. Ancak, dinden soğuma sadece negatif deneyimlerle sınırlı değildir. Bireyler, dini öğretileri ve ritüelleri sorgulayarak, kendi inanç sistemlerini yeniden değerlendirme süreciyle tahkik evresine girebilirler. Bu, özellikle bilgiye erişimin arttığı ve farklı düşünce yapılarının daha görünür hale geldiği günümüz dünyasında sıkça rastlanan bir durumdur.

Dinden soğuma, bazen bireylerin dini görevlerini yerine getirme konusunda hissettikleri manevi zorunluluk eksikliğinden de kaynaklanabilir. Dinin kişisel bir tercih olduğu ve zorlama olmadığı düşüncesi, insanların dini uygulamalara karşı daha keyfi bir tutum sergilemelerine neden olabilmektedir. Bu, dini inançların bireysel özgürlükler çerçevesinde ele alınması gerektiği anlayışını yansıtır.

Bazı bireyler, dini kuralların ve yükümlülüklerin baskısından kaçmak için “dinden soğuma” kavramını bir bahane olarak da kullanabilirler. Bu durum, dini inançların ve uygulamaların toplum içindeki yerini ve önemini zayıflatabilir. Ancak, her birey inancını doğru anlayıp doğru yaşarsa, toplumda olumlu bir değişim meydana getirilebilir. İslam’ın ve imanın güzelliklerini eylemlerimizle göstermek, başkalarına hüsn-i misal olmak, her birimizin sorumluluğundadır. Günümüz dünyasında, farklı inanç ve düşüncelerin bir arada yaşadığı bir mozaikte, tebliğ vazifesiyle mükellef her bir müminin inancının en güzel örneklerini sergilemesi, toplumsal barış ve anlayışın temel taşlarından biridir. Bediüzzaman Said Nursi’nin de işaret ettiği gibi, İslam ahlakı ve iman hakikatlerinin tam anlamıyla yaşanması, sadece bireysel bir erdem değil, aynı zamanda toplumsal bir çağrıdır. Herkes kendi kapısının önünü süpürdüğünde, toplumun geneli de temizlenir. Bu, sadece fiziksel bir temizlik değil, manevi ve ahlaki bir temizliktir.

Her müslüman inancının gerektirdiği ahlaki değerleri yaşayarak, toplumda birer huzur ve güven abidesi olabilir. Zira, “İmân-ı tahkikiyi taşıyan bir mümin, çok müminlere nokta-i istinâd olur...” Dinî değerlerimizi doğru anlayıp yaşamak, başkalarına örnek olmak ve toplumda olumlu bir değişim yaratmak için bir fırsattır. Unutmayalım ki, toplumda gerçek bir değişim, ancak bireylerin içsel yani enfüsi dönüşümüyle mümkündür. “Bir toplumu oluşturan fertler kendi iç dünyalarındakini değiştirinceye kadar, Allah onların oluşturduğu toplumu değiştirmez.” (Ra’d Suresi / 11)

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